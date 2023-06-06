الأخبار

هيئة المياه : مليشيا الدعم السريع تحتل محطتى المقرن وسوبا

2023/06/06
unnamed

قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان مليشيا الدعم السريع اختحمت امس محطتى مياه المقرن وسوبا بعدد من سيارات الدفع الرباعى واحتلتها وطردت منها العاملين
واوضحت الهيئة فى تعميم صحفى اليوم ان القوات المتمردة تواصل سلسلة انتهاكاتها لمحطات المياه فى ولاية الخرطوم باحتلالها للمحطات دون الالتفات الى حقوق المواطن مشيرة الى احتلال القوات المتمردة من قبل لمحطات مياه بحرى وبرى وبيت المال ومنع تشغيلها،
فيما أكدت ادارة الاعلام بالهيئة ان محطتى المقرن وسوبا تغطيان اجزاء واسعة من ولاية الخرطوم وقالت ان احتلال (5) محطات كبيرة يعمق ازمة المياه بالولاية ويعد انتهاك واضح لحقوق المواطن ومنعه من حقه فى خدمة المياه.

سكاي نيوز
الانتباه

مواضيع مهمة

فوائد عسل النحل                  أعراض السكري                       فوائد الحجامة

المشي يحسن اللياقة              ميكب العروس                     كيف نحافظ على صحة الأسنان

2023/06/06