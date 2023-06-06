هيئة المياه : مليشيا الدعم السريع تحتل محطتى المقرن وسوبا





قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان مليشيا الدعم السريع اختحمت امس محطتى مياه المقرن وسوبا بعدد من سيارات الدفع الرباعى واحتلتها وطردت منها العاملين

واوضحت الهيئة فى تعميم صحفى اليوم ان القوات المتمردة تواصل سلسلة انتهاكاتها لمحطات المياه فى ولاية الخرطوم باحتلالها للمحطات دون الالتفات الى حقوق المواطن مشيرة الى احتلال القوات المتمردة من قبل لمحطات مياه بحرى وبرى وبيت المال ومنع تشغيلها،

فيما أكدت ادارة الاعلام بالهيئة ان محطتى المقرن وسوبا تغطيان اجزاء واسعة من ولاية الخرطوم وقالت ان احتلال (5) محطات كبيرة يعمق ازمة المياه بالولاية ويعد انتهاك واضح لحقوق المواطن ومنعه من حقه فى خدمة المياه.

سكاي نيوز

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