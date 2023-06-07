كيم كارداشيان تبحث عن شريك جديد .. إليكم الشروط!





بعد انفصال كيم كارداشيان عن كاني ويست، قررت الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بسبب شعورها بالوحدة وتحمل مسؤولية 4 أطفال بمفردها، فهي أوضحت من خلال منشور لها، بأنها على استعداد للمواعدة لكن عليه أن يهتم بشأن أطفالها، وفقًا لما جاء في موقع Bright Side الأمريكي.

وتقدمت كيم كارداشيان بطلب للطلاق من زوجها السابق كاني ويست ، في عام 2021 ، وتم الانتهاء من انفصالهما بعد عام، لدى الثنائي 4 أطفال.

على الرغم من أن الزوجين السابقين اتفقا على الحضانة المشتركة ، إلا أنها تحملت معظم رعاية الأطفال ، وفقًا لمصادر قريبة من كارداشيان.

كيم كارداشيان تعاني من الوحدة:

في الآونة الأخيرة ، شعرت كيم بالوحدة الشديدة بسبب تربيتها لأطفالها بمفردها، دون وجود شريك في حياتها يساندها، فهي اعترفت في تصريحات صحفية سابقة:” أشعر بالوحدة الشديدة وتحمل المسؤولية، التي تجعلني متقلبة المزاج في كثير من الأوقات”.

هذا الأمر الذي يجعلها تشعر بالتوتر الشديد، وبالتالي ينتقل هذا الشعور إلى أطفالها، ويؤثر هذا الأمر عليها بشدة خاصة فيما يتعلق بتربية الصغار.

تعيش كيم كارداشيان حياتها في دائرة الضوء باستمرار، على الرغم من المسؤوليات التي تعاني منها، لكنها تشعر دائمًا بالحب من عائلتها، ومساعدتها على الانتهاء من المهام الصعبة فيما يتعلق بالتربية، حتى يكون لديها القدرة على تحقيق أهدافها.

وتشعر كيم بالحزن الشديد والغضب، بسبب ترك والدها لها في مرحلة معينة، وترك هذا العبا على والدتها، لهذا السبب تشعر بالتوتر وترى بأنها ستعيش نفس قصة حياة والدتها.

هل ستوافق على مواعدة كيم كارداشيان؟

وضعت كيم كارداشيان بعض الشروط التي تريد أن تجدها في شريك حياتها، حتى تشعر معه بالسعادة، فالأهم بالنسبة لها أن يكون شخص مسؤولاً، يهتم بالمهام المتعلقة بحياته الشخصية، لا يترك ويهتم بعائلته.