صابرين: أقدم أول قارئة قرآن كفيفة في مصر بمسلسل «العدلية»

تحدثت الفنانة صابرين، عن أعمالها المقبلة، موضحة أنها تحضر لمسلسلها الجديد، الذى يتم كتابته حاليا، وتجسد خلاله شخصية أول قارئة قرآن كفيفة فى مصر.

وقالت صابرين فى مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم» المعروض على إذاعة«نجوم إف إم»، تقديم الإعلامية إنجى علي: «اتعرض عليا أعمال كتير الفترة اللى فاتت، لكن أكتر عمل شدنى هو مسلسل العدلية، اللى يا رب يرى النور قريبا، هو لسه فى مرحلة الكتابة».

وأضافت:«أجسد خلال المسلسل شخصية أول قارئة قرآن كفيفة فى مصر، المسلسل الدراما بتاعته تجنن، وبذاكر مذاكرة قوية جدا عشان الشخصية دى، من نواحى كتير، سواء إزاى أرتل القرآن بصوت جيد، وأمثل إنى مش شايفة طول المسلسل».

وشاركت صابرين بفيلم «الملحد»، الذى يُعرض حاليا فى السينمات، وتدور أحداثه حول ظاهرة انتشار الإلحاد بين بعض فئات الشباب، وتأثير هذه الأفكار على الأفراد والمجتمع، من خلال طرح اجتماعى جريء يعكس صراع الهوية والبحث عن القناعات الشخصية فى عالم سريع التغير.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، تارا عماد، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، ومن المقرر انطلاق عرضه فى السينمات يوم الأربعاء المقبل وسط حالة ترقب كبيرة من الجمهور.

المصري اليوم