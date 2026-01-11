والي الخرطوم يقف على أحوال الرائد المسرحي الممثل القدير الأستاذ عبدالواحد عبدالله بداره بدار السلام المغاربة

ضمن زياراته التفقدية لرموز المجتمع زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الرائد المسرحي الممثل القدير الأستاذ عبدالواحد عبدالله بداره بدار السلام المغاربة وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى بعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل والممثل الدرامي نقيب الدراميين السودانيين الرشيد أحمد عيسي والمخرج التلفزيوني محمود عبدالله

ووقف الوالي على أحوال عبد الواحد الصحية مؤكدا إهتمام وتقدير الولاية للرموز التي قدمت وافنت شبابها وتستحق الكثير نظير جهدهم الكبير خلال مسيرة الأعوام التي خلت مشيراً للجهود التي قامت بها الولاية لتأهيل افتتاح المسارح لتمكين المبدعين من تقديم اعمالهم الدرامية.

واثني الأستاذ الرشيد أحمد عيسي على زيارة والي الخرطوم لهذا الرمز واهتمامه بتفقد احوالهم وصحته وقال هي زيارة رمزيه تعني بالاهتمام بالدراما والدراميين ودورهم في تبصرة وتوعية وقيادة المجتمع للقيم الفاضلة والاسهام في البناء والأعمار.

الأستاذ المخرج محمود عبدالله قال هي زياره مفادها الانتقال بالتقدير لكل الرموز التي قدمت وعبر الدرما والقيم والدروس المستفاد من خلال الدراما بالإذاعية والمسرح والتلفزيون والاهتمام بأحد الرواد المسرحيين يعني الاحتفاء بكل الرواد وأهل الدراما السودانية ويعد عبدالواحد عبدالله احد عمالقة الدرامة السودانيه بالإذاعية السودانية والمسرح القومي وله العديد من المؤلفات والقصص والمسرحيات والمسلسلات بالإذاعة والتلفزيون والمسرح.

خرطوم نيوز