ادارة النقل والبترول بالشمالية:310طن من غاز الطبخ فى طريقه للولاية





أكد رئيس قسم الغاز بأدارة النقل العام والبترول بالولاية الشمالية الاستاذ أسامة عبد الرحمن محجوب أن هنالك ٣١٠ طن من غاز الطبخ تم شحنها من بورتسودان وفي طريقها للولاية الشمالية مشيرا الي أنه سيتم توزيع جميع الكميات الواصلة لمحليات الولاية السبع.

واضاف في تصريح أن الولاية موعودة بكميات أخري خلال الفترة القادمة لتغطية حاجة الولاية من غاز الطبخ وقال إن غاز المخابز يشهد الان إستقرارا تاما خاصة المخابز التي بها تنوكة مؤكدا أن الادارة تبذل مجهودات كبيرة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة السودانية للنفط عبر مدير الامداد والتوزيع بمدينة بورتسودان لتأمين موقف الغاز بالولاية الشمالية مشيرا في تصريحه الي أن الحصة التي وصلت للولاية من بورتسودان كان في الثالث من شهر مايو الماضي وبلغت ٤٤٠ طنا.

سكاي نيوز

وكاله سونا