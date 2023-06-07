بادي يطمئن على إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والإدارية بمحافظة قيسان





إطمأن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والإدارية بكافة الوحدات الإدارية على مستوى محافظة قيسان .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ جمال أبوالقاسم القاضي محافظ محافظة قيسان، حيث بحث اللقاء مجمل التحديات التي تواجه مسيرة الإستقرار والخدمات التي تهم المواطنين بمناطق محافظة قيسان .

السيد محافظ محافظة قيسان أوضح أنه أطلع السيد الحاكم على نتائج زياراته التفقدية التي تمت خلال المرحلة السابقة للمناطق على مستوى المحافظة، موضحاً أنه أكد للسيد الحاكم إستقرار كافة الأوضاع بالمحافظة في المجالات المختلفة مبينا انه إطلع السيد الحاكم على وفرة السلع الإستهلاكية بالمحافظة بكميات تكفي لفترة الخريف، مضيفاً أن السيد الحاكم وعد بتوفير المعينات اللازمة لدعم خدمات الطرق الحيوية بالمحافظة .

وأبان سيادته أن السيد الحاكم وجه بضرورة التحرك الفوري لتأهيل الردمية الرابطة بين المدينتين العاشرة والثامنة مشيدا بجهود فعاليات المحافظة في سبيل توفير الظروف الملائمة لإكمال مرحلة إمتحانات الشهادة الإبتدائية بالمحافظة ,كما وعدهم بتوفير المعينات اللازمة لدعم عجلة التنمية والإستقرار بمحافظة قيسان، ووجه بأهمية العمل من أجل الإستجابة لتطلعات المواطنين في المجالات المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا