حاكم النيل الأزرق يؤكد دورالإدارة الأهلية في تعزيز مسيرة السلام





أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الدور المتعاظم للإدارة الأهلية في تعزيز مسيرة السلام والإستقرار والنهضة التنموية والخدمية الشاملة في ربوع الإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمك علي بشير نايل مك مملكة الكيلي التأريخية عضو مجلس السلام بالإقليم يرافقه عدد من القيادات الأهلية والسياسية والشعبية بالمملكة ، ذلك بحضور الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم ، حيث تناول اللقاء عدداً من الهموم والتحديات الخدمية التي تهم مواطني مملكة الكيلي .

من جانبه اوضح المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن لقاء السيد الحاكم بوفد القيادات الأهلية لمناطق مملكة الكيلي التأريخية يجئ في إطار اللقاءات التفاكرية مع قيادات الإدارة الأهلية والمجتمعية بالإقليم , موضحاً أن الوفد قدم التهنئة للسيد الحاكم بمناسبة نيل الفريق مالك عقار أير ثقة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وتعيينه نائباً لرئيس المجلس .

وأضاف أن الوفد قدم للسيد الحاكم التهنئة بمستوى الإنسجام بين المؤسسات التنفيذية والأهلية والأجهزة النظامية على مستوى الإقليم , مضيفاً أن الوفد أكد دعم مواطني المملكة وكامل إسنادهم لظهر القوات المسلحة , وأوضح أن الوفد دعا الى ضرورة إستكمال طريق دندرو – الكرمك ودعم الخدمات الأساسية التي تهم مواطني المملكة في مقدمتها التعليم والصحة والمياه والخدمات الأخرى الى جانب دعم النازحين والعائدين الى المملكة من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان ودعم الجهود الرامية لإنجاح الموسم الزراعي , موضحاً أن السيد الحاكم وجه جهات الإختصاص بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالخدمات الأساسية التي تهم مواطني المنطقة , واعلن رعايته لمشروع طريق دندرو/الكرمك ووعدهم بزيارة مناطق مملكة الكيلي في القريب العاجل .

سكاي نيوز

وكاله سونا