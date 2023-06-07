الشؤون الإجتماعية تشيد بجهود الدامر لإيواء الأسر المتأثرة بحرب الخرطوم





أشادت الدكتورة تهاني ميرغني عبدالحفيظ وزيرة الشؤون الإجتماعية بولاية نهر النيل بجهود محلية الدامر في إستضافة وإيواء الأسر العائدة إلى الولاية نتيجة تأثرها بالحرب الدائرة في ولاية الخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بالوزارة بالدامر اليوم بالأستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر بحضور الأستاذة عفاف تاج السر مفوض العون الإنساني بالولاية.

وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمحلية لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتأثرة بالحرب.

وأشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى نتائج زيارتها مؤخراً إلى ولاية البحر الأحمر وبحثها مع عدد من منظمات العون الإنساني سبل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى تلك الأسر، مؤكدةً الإستجابة الكبيرة من عدد من المنظمات لتقديم المساعدات اللازمة. وقالت إن الوزارة تضطلع بأدوارها الكاملة تجاه تقديم المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإيواء ودواء لكل الأسر العائدة من الخرطوم. من جانبه، ثمن المدير التنفيذي لمحلية الدامر الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتأثرة بالحرب، متناولاً جهود محليته في توفيق الأوضاع الإنسانية لتلك الاسر، معلناً عن دعمها بعدد ألف سلة غذائية لألف أسرة من جملة عدد عشرة ألف أسرة تم حصرها من قبل إدارة الشؤون الإجتماعية بمحلية الدامر.

سكاي نيوز

وكاله سونا