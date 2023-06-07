إفتتاح سوق البيع المخفض برفاعة





خاطب الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف ممثل والي الجزيرة صباح اليوم بمدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة الإحتفال الذي أقيم على شرف إفتتاح سوق البيع المخفض الذي أقامته أعمال أحمد قريب الله وشركاؤه، مؤكداً إهتمام حكومة الولاية بتخفيف أعباء المعيشة عبر هذه المعارض في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد للتحكم في أسعار السلع وفرض أسعار تتناسب وكلفة الإنتاج دونما إستغلال المواطنيين. من جانبه جدد الأستاذ خالد محمد عباس مدير الإدارة العامة للتجارة إلتزام إدارته بإستمرار إفتتاح أسواق تخفيف أعباء المعيشة، معلناً إستعداد إدارة التجارة وإستجابتها لكافة برامج تخفيف أعباء المعيشة بالمحليات. الجدير بالذكر أن المعرض يشتمل على مواد غذائية ومنظفات وغيرها.

سكاي نيوز

وكاله سونا