اعتماد تكليف ولاة بتسيير مهام ولايتي شمال كردفان وسنار





اعتمد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرار مجلس الوزراء بالرقم (٢١٨) لسنة ٢٠٢٣م والقاضي بإنهاء تكليف ولاة الولايات الأتية أسماؤهم من مهامهم: أ. السيد/فضل الله محمد علي التوم- ولاية شمال كردفان. ب. السيد/ العالم ابراهيم النور- ولاية سنار.

كما اعتمد سيادته تكليف الآتية أسماؤهم بتسيير مهام ولايات وهم: أ. السيد/ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله مالك – ولاية شمال كردفان. ب. السيد/ توفيق محمد علي عبدالله – ولاية سنار.

ووجه القرار وزارتي الحكم الإتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سكاي نيوز

وكاله سونا