4 إجراءات تسبق قمة الوداد والأهلي في نهائي أبطال أفريقيا





يواصل الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي استعداداته لمواجهة ضيفه النادي الأهلي المصري، الأحد القادم، على ملعب “محمد الخامس” في البيضاء، ضمن إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويأمل الوداد الرياضي في تجاوز عقبة منافسه الأهلي في قمة إياب هذه المسابقة، من أجل التتويج باللقب القاري الرابع في تاريخه، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدف وزنه ثقيل على ملعب القاهرة (2 – 1)، في مباراة الذهاب، إذ يكفيه هدف دون مقابل للحفاظ على لقب دوري الأبطال للمرة الثانية تواليا.

واتخذت اللجنة المنظمة للمواجهة النهائية، ومعها السلطات الأمنية العديد من الإجراءات، من أجل إنجاح هذه القمة الكروية العربية دون منازع، أبرزها تدعيم عدد رجال الأمن وتعبئة الجماهير وملاحقة أصحاب السوق السوداء.

رجال الأمن

تسابق السلطات المحلية والأمنية الزمن، لاتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، حتى تدور مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في ظروف مواتية، وتتخللها روح رياضية بين الجماهير الودادية والأهلاوية.

وتتجه السلطات الأمنية إلى توفير أكبر عدد من رجال الشرطة وقوات التدخل السريع والدرك الملكي، بغرض فرض النظام العام وتفادي تكرار الأحداث غير الرياضية، على غرار ما حدث في مباراة الذهاب، عندما رشق جمهور الأهلي لاعبي الوداد بالمقدوفات، وهم في طريقهم إلى غرفة خلع الملابس.

ووفقا لمصدر أمني ، الثلاثاء، فإن السلطات ستخصص أكثر من 4 آلاف عنصر أمني، للسهر على تنظيم المباراة عبر تشديد المراقبة على مختلف الممرات المؤدية إلى ملعب محمد الخامس وأيضا على بواباته، لضمان دخول سلس إلى المدرجات، وعند مغادرتها بعد نهاية المباراة.

لا للاستفزازات

دعت اللجنة المنظمة جماهير الوداد الرياضي إلى عدم استفزاز فريق الأهلي المصري وجماهيره في إياب نهائي دوري الأبطال، وسط مخاوف من ردود فعل أنصار الفريقين خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الذهاب على ملعب القاهرة الأحد الماضي.

وفي تصريح حصري ، دعا كريم كلايبي، عضو لجنة تتبع ملعب “دونور” جماهير الوداد إلى ضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية، وتجنب الانسياق وراء الاستفزازات والتعامل بالحكمة اللازمة مع هذا الحدث الكروي الهام.

وتابع: “نطالب جماهيرنا بعدم الرد على الإساءة إن حدثت والحرص على تشجيع نادي الوداد الرياضي بالأساليب الحضارية والراقية، من أجل الحفاظ على اللقب القاري بالمغرب للمرة الثانية تواليا”.

السوق السوداء

نفدت جميع تذاكر مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري، نظرا للإقبال الكثيف على اقتنائها منذ بداية الأسبوع الحالي، بعدما حددت شركة “كازا إيفنت” المكلفة بتدبير التذاكر، ثمن بيعها بـ5 دولارات للمنطقة المكشوفة و20 دولارا للمنطقتين 2 و3 و200 دولار للمنطقة 1، حتى تتمكن من ضبط عملية الدخول إلى الملعب.

وقررت الشركة المنظمة تشديد المراقبة على تذاكر مباراة الوداد والأهلي، لتفادي تزويرها واستنساخها، أو إعادة بيعها بأسعار ضخمة، كما حدث في مباريات سابقة، إضافة إلى إجراءات صارمة ستتخذها السلطات الأمنية، لضبط تحركات أصحاب السوق السوداء.

فتح الأبواب قبل 7 ساعات

كشف مصدر من اللجنة المنظمة، الثلاثاء، عن أن اللجنة المنظمة ستتخذ إجراء آخر، للتحكم في عملية الدخول إلى ملعب محمد الخامس، ويتجلى في فتح أبوابه قبل 7 ساعات من ضربة بداية مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري.

ويأتي هذا الإجراء لتجنب مشاهد التدافع والازدحام في أثناء الدخول إلى الملعب، وبالتالي تفادي أي نوع من الفوضى، على غرار ما وقع في مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أفريقيا لدوري الأبطال.

ومن المرجح أن تشهد مباراة الوداد والأهلي حضورا جماهيريا غفيرا يناهز 50 ألف متفرج، نظرا لنفاد جميع التذاكر المطروحة للبيع.

سكاي نيوز

العربي الجديد