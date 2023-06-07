السيسي يبدأ جولة إفريقية لبحث قضايا إقليمية





يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، جولة إفريقية تشمل أنغولا وزامبيا وموزمبيق، يبحث خلالها العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك وفق تصريح لمتحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي، نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة، دون تحديد مدة الجولة.

وقال فهمي: “يبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) جولة خارجية تشمل زيارة كل من أنغولا، وزامبيا، وموزمبيق”.

وأضاف أن “جولة الرئيس (السيسي) في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات”.

وأوضح ن ذلك سيكون “عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية”.

ووفق المتحدث المصري، من المنتظر أن يعقد السيسي خلال الجولة “سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية”.

كما سيناقش السيسي مع قادة الدول التي سيزورها “مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة”، بحسب المصدر نفسه.

وفي هذا الإطار، أفاد متحدث الرئاسة بأن “السيسي سيشارك خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية لوساكا، في أعمال القمة الـ22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، في 8 يونيو/ حزيران الجاري، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا”.

سكاي نيوز

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