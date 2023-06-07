أحداث السودان.. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع حول مصنع للأسلحة جنوبي العاصمة





قال مصدر في الجيش السوداني للجزيرة إن الاشتباكات تدور بين قوات الجيش والدعم السريع بالقرب من محيط مصنع اليرموك للأسلحة التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية، فيما يسود الهدوء في باقي مدن العاصمة، ويتعلق الأمر بأم درمان والخرطوم بحري.

وأفاد مراسل الجزيرة باشتداد الاشتباكات في منطقة جبرة وبالقرب من حي أبو آدم، حيث توجد في هذه المنطقة مقار ومنشآت عسكرية إستراتيجية، أبرزها مصنع اليرموك للأسلحة، فضلا عن مستودعات للوقود. وتزامنت الاشتباكات مع تحليق الطائرات الحربية في جنوبي العاصمة.

ووفقا للجيش السوداني، فقد شنت قوات الدعم السريع هجمات على منطقة اليرموك، حيث يوجد مجمع اليرموك العسكري الذي يضم مستودعات ضخمة للأسلحة والذخيرة، وبالقرب منه توجد مستودعات للوقود والغاز.

هجوم فتراجع

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوات الدعم السريع هاجمت مصنع اليرموك من اتجاهين، لكنها تراجعت وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

وحذر سكان في منطقة حي أبو آدم في تصريح لوكالة رويترز من خطر انفجار مستودعات الوقود نتيجة المعارك بين طرفي الصراع الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأوردت وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان أن الاشتباكات تدور أيضا في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

في المقابل، ساد هدوء حذر جبهات القتال في مدينة أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين الليلة الماضية حول سلاح المهندسين في أم درمان، لكن المعارك تجددت لاحقا بدرجات متفاوتة.

وأما في ولايات إقليم دارفور (غرب)، فما زالت المعارك مستمرة، ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

مباحثات جدة

وكانت السعودية والولايات المتحدة دعتا الأحد الماضي طرفي الصراع في السودان إلى الاتفاق على وقف جديد فعال لإطلاق النار، كاشفة عن عدم مغادرة ممثلي الطرفين للمملكة.

وقد أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بجهود الدبلوماسيين الأميركيين في مباحثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وعملهم على إجلاء المواطنين الأميركيين من السودان والتوسط لإنهاء الصراع.

وجدد الوزير بلينكن في تغريدة “دعم الولايات المتحدة للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”.

وكان فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد صعوبة الحل العسكري للصراع في السودان، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية للضغط على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق.

وفي 31 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مباحثات جدة بسبب ما قال إنه عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.

وشدد قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين وإجلاء الجرحى لإنجاح مباحثات جدة.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات تخللت سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة، والتي أودت بحياة 780 مدنيا على الأقل، واضطرت المعارك أكثر من مليون و428 ألف سوداني لترك منازلهم، ضمنهم أكثر من 476 ألفا لجؤوا إلى دول الجوار.

سكاي نيوز

الجزيرة