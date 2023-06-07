الشئون الاجتماعية بنهر النيل تبحث مع المنظمات سبل دعم المتأثرين





بحثت دكتورة تهاني ميرغني عبد الحفيظ وزير الشئون الاجتماعية بولاية نهر النيل مع عدد من المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة بحثت سبل دعم العمل الإنساني بالولاية.

كان ذلك خلال لقائها بمدينة بورتسودان مؤخرا بالمدير القطري للهلال الأحمر ، مدير منظمة قطر الخيرية، ممثل اليونيسيف ، الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، منظمة أطباء حول العالم ، منظمة السلام المتحدة ،مندوب الممثل الخاص للشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة رعاية الطفولة وذلك بحضور الأستاذة عفاف تاج السر محمد مدني مفوض العون الإنساني بالولاية.

وأكدت تهاني على الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة تجاه العمل الانساني، وقدمت تنويرا مفصلا شاملا حول الأوضاع الانسانية بالولاية والاحتياجات العاجلة من الأغذية والأدوية والايواء للأسر المتأثرة بالحرب والتي وصلت للولاية من الخرطوم وثمنت الأدوار المقدرة للمنظمات في تقديم المساعدات الانسانية بالولاية .

من جانبها أعلنت الأستاذة عفاف تاج السر محمد مدني مفوض العون الإنساني بالولاية استعداد المفوضية لتسهيل كل الاجراءات لانجاح مهام تلك المنظمات لدعم المتأثرين بالولاية وأكدت على أهمية تكامل الأدوار واحكام التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة فيما اكد ممثلو المنظمات والوكالات استعدادهم للتدخل العاجل والوقوف على الأوضاع الانسانية ودعم الاسر المتأثرة في كل المجالات.

سكاي نيوز

وكاله سونا