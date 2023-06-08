علامات خفية توضح أن الفتاة الخجولة تحبك فى صمت





الحب يطرق قلب الجميع وبالتأكيد قلب الفتاة الخجولة التي من الصعب إظهار ما تشعر به من مشاعر خاصة مشاعر الأعجاب التي تكنها لشخص ما. الفتاة الخجولة لا تبوح بمشاعرها لأنها تخشى مشاعر الرفض، ولكن يوجد بعض العلامات التي توضح بأن الفتاة الخجولة معجبة بالشخص بل غارقة في حبه، دون حتى أن تبوح بذلك، وفقاً لموقع “YourTangoo”.

يوجد العديد من العلامات والإشارات غير اللفظية والتي قد تتصرف بها الفتاة الخجولة لشعورها بالحب، لجعل الشخص الآخر يأخذ الخطوة الأولى نحوها.

الأحمرار خجلا عند إجراء محادثة معها:

عند تحدث شاب مع فتاة قد يلاحظ بعض الأحمرار في خديها، مما يعنى أن الفتاة قد تكون تشعر بمشاعر الإعجاب والحب الذي لا تظهره وتخفيه بداخلها.

الفتاة التي تشعر بالإعجاب بشخص ما فهى تحب أن تسمع كيف يتحدث مع الناس من حوله، وما الذى يحكيه حتى ولو كان يتكلم عن فيلمه المفضل، فهذا أمر بالنسبة لها غاية في الأهمية لمعرفة الشخص دون أن تخرج من القوقعة التي هي بداخلها.

تنظيم خطط من أصدقاء الشخص:

قد تقوم الفتاة الخجولة التي تشعر بالإعجاب نحو شخص ما، بالتخطيط تجمع مع الأصدقاء للحرص على قضاء بعض الوقت بجواره دون أن تلفت أنتباه لها.

قد تقوم الفتاة الخجولة بالتطلع إلى الشخص الذى تعجب به أو تحبه في الخفاء دون أن يلاحظ ذلك، مع دراسة كل تحركات الشخص ودراسة سلوكه وأسلوبه.

تضحك على نكات الشخص حتى ولو لم تكن مضحكة:

إذا قال هذا الشخص نكتة ما ولم تكن مضحكة، فإن الفتاة الخجولة التي تشعر بالإعجاب قد تجدها ظريفة وتضحك عليها، لأنها تراك أنك شخص مميز، ولديه حس دعابة عالى.

“اليوم السابع”