ولاية الخرطوم تستعجل حجاجها تسليم جوازاتهم لمناديبها بالمركز الولايات





دعت ولاية الخرطوم حجاجها الذين لم يسلموا جوازاتهم لمناديب أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى للإسراع بتسليم جوازاتهم، مشيرة إلى أن تكملة إجراءات الحجاج تسير بصورة طيبة للحجاج الموجودين بالولاية، حيث قصرت الأمانه الظل الإداري بإستلام مستندات الحاج من أقرب منطقة معروفة لمكان سكنه، وبالتنسيق مع أمانات الحج بالولايات ومناديب الولاية للذين غادروا الخرطوم لولايات اخري، بجانب المناديب الذين اكملوا اجراءات الحجاج الذين غادروا إلى مصر.

وأوضحت أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم أن الحجاج الذين غادروا إلى مختلف دول العالم تم حصرهم واستلام صور من جوازات سفرهم تمهيداً لموافقة السلطات منحهم التأشيرة بصورة الجواز لدخولهم من مهاجرهم للأراضي المقدسة مباشرة. وأبانت الأمانة أن جداول تفويج حجاج الولاية شارفت على الإكتمال ويبدأ التفويج إلى مطار بورتسودان نهايات شهر ذو القعدة، حيث يقوم أمراء الأفواج بإبلاغ الحجاج هاتفياً بمواعيد سفرهم وتنسيق تجمعاتهم للتحرك من الخرطوم والولايات الأخرى لبورتسودان في أفواج منتظمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا