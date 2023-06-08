



أكد غازي أحمد حسن الجراي مدير التحصين الموسع بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار على وصول إمداد اللقاحات الخاصة بكل تطعيمات الأطفال لولاية سنار بعد متابعة مباشرة بدأت بتحرك اللقاحات من المصنع بالهند عبر مطار نيروبي الي مطار بورتسودان ومن ثم إلى ولاية سنار. وكشف دكتور غازي احمد حسن الجراي مدير التحصين الموسع بولاية سنار انه تم استلام اللقاحات و إدخالها الى مستودع التبريد الولائي بسنجة توطئة لتوزيعها علي المحليات والمؤسسات الصحية العاملة مبينا ان الامداد يكفي حاجة الولاية لكل الأطفال والنساء الحوامل بمن فيهم الوافدين من الخرطوم وذلك حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣م واضاف الجراي أن عمليات التحصين مستمرة بكل المحليات والمواقع بكل الاستراتيجيات وصولا لكل الاطفال المستهدفين بالولاية

سكاي نيوز

وكاله سونا