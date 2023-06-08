باشراف والى الخرطوم ترحيل أطفال المايقوما لمقر امن بمدني





وصل مساء أمس الى ولاية الجزيرة عدد (6) بصات على متنها 300 طفلا من اطفال دار المايقوما بالسجانة تحت إشراف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان بسبب قربها من المعارك الدائرة بالعاصمة الخرطوم وصعوبة وصول الخدمات والكوادر العاملة للدار وانقطاع الكهرباء مما ادي لوفاة عدد من الاطفال الامر الذي دفع والي الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية لايجاد مقر آمن لهم باختيار ولاية الجزيرة . وكان في استقبال الاطفال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني ومدير المتابعة بمكتب والي الخرطوم مصعب النعيم وممثلين عن الصليب الاحمر واليونسيف. واكد والي الخرطوم ان الترحيل تم عبر التنسيق المشترك بين الولاية و والي الجزيرة لتجهيز الموقع واعداده بحيث يوفر سبل الاستقرار والراحة للأطفال فاقدي السند من واقع المسئولية الإنسانية تجاه هذه الشريحة فيما اشاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني بكل الجهات التي ساهمت في ترحيل واستقرار الاطفال خاصة والي الجزيرة وسلطات ولايته والصليب الاحمر الذي أشرف على الترحيل واليونسيف مؤكدا ان الاطفال يتمتعون بصحة جيدة وسيتواصل العمل على استقرارهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا