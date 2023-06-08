مفوضة العون الإنساني بنهر النيل تلتقي بعدد من المنظمات





عقدت الأستاذة عفاف تاج السر محمد مدني مفوض العون الإنساني بولاية نهر النيل لقاءات منفردة مع عدد من قيادات المنظمات العاملة في المجال الإنساني حيث بحثت مع كل من ممثل منظمة رعاية الطفولة العالمية ( save the children )، وفد منظمة الاغتنام بالتعاون مع منظمة الملك سلمان للاغاثة برئاسة الاستاذ الطيب احمد الطيب مدير المشروعات بالمنظمة ، الوكالة الإسلامية للاغاثة ومؤسساتها برئاسة الاستاذ مصطفى حامد ممثل المنظمة بالولاية.

وبحثت خلال لقاءاتها مع تلك المنظمات سبل دعم الأسر المتأثرة بالحرب والتي وصلت لمحليات الولاية المختلفة واستعرضت بالتفصيل عدد المتأثرين الذي وصلوا الولاية والاحتياجات المطلوبة لمقابلة خدمات الغذاء والعلاج والايواء وأكدت جاهزية المفوضية للتعاون مع كل المنظمات الداعمة وحرصها على وصول المساعدات الإنسانية لكل الأسر المتأثرة وأشادت بالأدوار الكبيرة والمقدرة للمنظمات من خلال وقوفها مع الولاية في القضايا المختلفة.

من جهتهم أكد قيادات المنظمات جاهزية المنظمات للتدخل الإنساني وأشاروا إلى أهمية إجراء مسح ميداني يغطي المحليات المستهدفة لتحديد احتياجات المتأثرين بالحرب من الصحة ، الاصحاح البيئي ، التعليم ، المياه والمواد غير الغذائية واستعرضوا خططهم لدعم لتجمعات المتأثرين بالحرب من العائدين بمحليات الولاية المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا