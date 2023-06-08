اشادة بدعم الهلال الأحمر القطرى للسودان





حيا الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف جهود ومبادرات الهلال الأحمر القطري الداعمة للسودان والولاية في الظروف الاستثنائية.

ووصف لدى لقائه بمكتبه بالدامر اليوم بالدكتور صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر القطري بالسودان بحضور الدكتورة تهاني ميرغني عبدالحفيظ وزيرة الشئون الاجتماعية بالولاية وصف ماقدمته قطر والهلال الأحمر القطري بأنه يمثل الأنموذج والمثال الذي يؤكد علي معاني الاخاء والتكافل والتراحم بين ابناء الأمة مؤكدا بأن قطر والهلال الأحمر القطري ظلوا يقدموا للسودان دوما عن طيب خاطر واضاف بأن الولاية استقبلت اعدادا كبيرة من العائدين من الخرطوم والذين وجدوا كل الترحاب من مواطني الولاية مشيدا بالمبادرات الشعبية التي انتظمت كل مدن الولاية لاستضافة هؤلاء العائدين. من جانبها رحبت الدكتورة تهاني ميرغني عبد الحفيظ وزيرة الشئون الاجتماعية بالولاية بزيارة الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر القطري بالسودان وعبرت عن بالغ تقديرها للهلال الأحمر القطري الذي قدم دعما مقدرا من الأدوية والمواد الغذائية التي بدأ التوزيع لها بمدينة عطبرة ومن ثم شندي وكل المحليات الأخرى تباعا . فيما أكد الدكتور صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر القطري بالسودان حرصهم في الهلال الأحمر القطري على مساعدة ومعاونة الولاية وهي تستقبل اعدادا كبيرة من العائدين ومن الواصلين للولاية من الخرطوم معلنا عن توفير حوالي 1750 سلة غذائية يتم توزيعها علي الأسر التي تستضيف الذين عادوا وكذلك وصول كميات كبيرة من الأدوية مؤكدا حرصهم علي تقديم المزيد من الدعم خاصة وان الولاية تعتبر الولاية الأولى في استقبال الذين تأثروا من الأحداث الجارية خاصة في مجال الصحة .

وكشف عن زيارات ستشمل بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية للوقوف علي الاحتياجات وإمكانية تقديم الدعم اللازم مشيدا بتفاعل حكومة الولاية بقيادة الوالي ووزيرة الشئون الاجتماعية بالولاية والحرص علي وصول الدعم لمستحقيه كما أشاد بكرم واصالة انسان ومواطن نهر النيل وحرصه علي استقبال واستضافة كل الذين قدموا للولاية من الخرطوم في منازلهم دون الاحتياج لاقامة معسكرات او مراكز.

سكاي نيوز

وكاله سونا