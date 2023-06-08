وضع ترتيبات لمشروع تاج الحافظين بولاية نهر النيل





انعقد برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر ، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمسار تعليم الحافظين بولاية نهر النيل ، برئاسة الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد ، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية بحضور الأستاذ محمد بشير أحمد البشير، عضو اللجنة العليا لمسار تعليم تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية.

وناقش الإجتماع مطلوبات المرحلة المقبلة للانطلاق بقوة لإنفاذ مشروع تاج الحافظين بالولاية بالصورة التي تساعد على استمرارية المشروع ، وتحقيق أهدافه وغاياته المنشودة، وقرر الاجتماع مناقشة اللائحة الاتحادية لمسار تعليم تاج الحافظين إلى جانب توصيات وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وذلك بهدف إعداد لائحة تتناسب مع واقع ومسار التعليم بنهر النيل.

وأكد الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية على أهمية تفعيل البرنامج الدعوي والتنويري لتبصير المجتمع بأهمية مسار تعليم تاج الحافظين الذي يعتمد حفظ القرآن الكريم مدخلاً للتعليم بمراحله المختلفة فيما أوضح الأستاذ محمد بشير أحمد البشير ، عضو اللجنة العليا لمسار تعليم تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية ، المشرف على مدارس تاج الحافظين بالباوقة أن انطلاقة المشروع بولاية نهر النيل ستبدأ من منطقة الباوقة بمحلية بربر عبر برنامج قياس القدرات للطلاب وتدريب المعلمين وذلك بإشراف مدارس كنون بالخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا