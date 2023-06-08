الحرب كشفت أهمية إعادة توزيع الحركة الإقتصادية





جدد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف فخره وإعزازه بمواطني الولاية لإستقبال وإيواء الأسر المتضررة وجهود المنظمات والناشطين في إسناد الجهد الحكومي داخل مراكز الإيواء. وأكد الوالي إن الحرب كشفت عن أهمية إعادة توزيع الحركة الإقتصادية بالبلاد وإيجاد مواقع أخرى بالبلاد وقال إن الجزيرة مؤهلة لإستيعاب كل الإستثمارات عبر خارطة موجهة للإستثمار تعزز فرص إستثمارية حقيقية وفق حاجة الولاية وبالتركيز علي الصناعات التحويلية. وعدد الوالي في تصريح لسونا جهود حكومته بتخصيص مواقع لإستقبال وإيواء الأسر المتأثرة بالحرب في الداخليات و25 موقعاً بمحليتي مدني الكبرى والحصاحيصا مشيراً للجهود الإدارية التي نفذتها حكومة الولاية مع بداية الحرب في تكوين عدد من اللجان وغرف الطوارئ لتأمين مدخلات الخبز لإستيعاب المتضررين إلى جانب العمل الدائم للجنة الأمن لتحقيق السلامة و الإطمئنان على المواطنين وغرفة المواد البترولية والتي عملت على توفير المواد البترولية بشكل منتظم. وأعلن إكتمال الترتيبات لإستلام وتوزيع الغاز في الميادين إضافة لمتابعة أسعار الشقق الفندقية للحد من إستغلال حاجة المواطنين. ولفت العاقب لجهود الولاية في إفتتاح النسخة الثانية من معرض البيع المخفض بغرض تركيز الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة إلى جانب الجهود المبذولة لمراقبة الأسواق و عزا الإذدحام بأسواق مدينة مدني لإستقبال أعداد كبيرة من التجار والشركات وعمال اليومية وتقديرا للظروف التي تمر بها البلاد لم يتم التدخل للتنظيم وقال “نرحب بكل التجار والمواطنين بالولاية”.

سكاي نيوز

وكاله سونا