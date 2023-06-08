والي القضارف يوكد اهتمامه بانجاح الموسم الزراعي





اكد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس لجنة انجاح الموسم الزراعى بولايات القطاع المطرى بالبلاد اكد علي اهمية العلاقة الجادة والواضحة بين البنك الزراعى السودانى والمزارعين وتكامل ادوارهما لخدمة العملية الانتاجية كما اكد ضرورة ان تكون اللجان الممثلة للمزارعين جزءا من حلول القضايا الزراعية فى المحاور كافة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم لجنة تجمع مزارعى المفازة برئاسة الاستاذ مجدى عبدالرحمن العماس حيث تم التباحث حول توفير مطلوبات الدخول فى الموسم الجديد وتمكين مزارعى المنطقة الغربية بالولاية من زراعة حيازاتهم كما تناول اللقاء تامين المشاريع والموسم الزراعى والعمل على عدم انقطاع طريق الفاو/ المفازة/ الحواتة فيما اكدت لجنة تجمع مزارعى المفازة القيام بواجبهم الوطنى فى تأمين الغذاء والقوت لمواطن البلاد بالرغم من الظروف الراهنة.

سكاي نيوز

وكاله سونا