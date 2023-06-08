تواصل حملة مكافحة الجراد المحلي في الشمالية





أكدت مدير إدارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية المهندس ربيعة فؤاد عبده أن حملة مكافحة الجراد المحلي بنوعيه الكابورة والقبورة في الاطوارالاخيرة تتواصل بعدد من مناطق الولاية بالرغم من بعض التحديات والمشاكل التي تواجه سير الحملة.

وأشارت الي أن نتائج المسح التي أجريت أظهرت وجود الجراد المحلي بكثافة في المشاريع الزراعية الحكومية والمترات والمشاريع الاستثمارية خاصة في محليتي دنقلا وحلفا.

وأضافت في تصريح أن الحملة غطت مناطق تواجد الجراد بمحلية دنقلا وتعمل الان في محلية حلفا وقالت إن كمية المبيدات المركزة الموجودة الان بالولاية تقدر ب ١٥٢٦ لتر مؤكدة أن والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي والمدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية المهندس حسين عبد الغفور أكدا دعمهما ووقوفهما مع الحملة والسعي لتوفير جميع مطلوباتها ضمانا لانجاحها مشيرة إلى أنه تم التواصل مع مدير عام وقاية النباتات الاتحادية المتواجد حاليا بمدينة مدني ومدير مركز أبحاث الجراد المتواجد بمدينة بورتسودان لمد الولاية بكميات إضافية من المبيدات .

وأعلنت عن وصول ثلاثة الاف لتر من المبيدات من بورتسودان الى الولاية خلال اليومين القادمين كدفعة أولي وذلك حتي تغطي الحملة بقية محليات الولاية الشمالية.

سكاي نيوز

وكاله سونا