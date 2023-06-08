الخارجية تدين اعتداء المليشيا المتمردة علي سفارة البحرين





اعرب وزارة الخارجية في بيان لها اليوم عن استنكارها وإدانتها الشديدة للجريمة النكراء التي قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك باقتامحها لمقر البعثة ومنزل سفير مملكة البحرين بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و السيارات الدبلوماسية التابعة للبعثة. دون مراعاة للأعراف و القوانين الدولية الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

و كررت وزارة الخارجية إدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي ، و دعت المجتمع الدولي لادانة مليشيا الدعم السريع المتمردة بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية و تحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية.

سكاي نيوز

وكاله سونا