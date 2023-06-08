مفوض الإستثمار بسنار يدشن أعمال الردميات بمربع 31 الصناعات





دشن مفوض الإستثمار بولاية سنار الأستاذ صلاح سعيد أعمال الردميات بمربع(31) الصناعات بسنار .رافقه خلاله مدير الإستثمار بالمفوضية . الأستاذ أبوذر عمر صالح وعدد من إدارات المفوضية والتي تشمل إدارة الصناعة وإدارة الخدمات والمتابعة والتقييم وإدارة الإحصاء والمعلومات. وذلك في إطار التطوير والتركيز التنموي في مجال الإستثمار بولاية سنار. و أكد مفوض الإستثمار بسنار على أن إنطلاقة تدشين الاعمال للردميات بمربع(31) الصناعات سنار تم بالإتفاق مع شركة سنار للطرق والجسور لتسوية هذا المربع الاستثماري للمساعدة في إنسياب الحركة لدى المستثمرين مشيرا إلى أن هنالك (4) مواقع داخلية أخرى تحتاج إلى تكثيف الجهود و سيتم العمل فيها بعدد (30) قلاب إلى جانب العبارات لتصريف مياه الامطار معلنا عن إستعداده لتقديم كافة الخدمات لمساندة المواطن والمستثمر. واوضح مديرعام مصنع الحديد الاستاذ الطيب الصديق محمد إن المصنع توقف إبان جائحة كورونا والآن في حوجة ماسة لشريك لتمويل المصنع حتى يتم تشغيله وتقديم الاحتياجات اللازمة للسوق وتوفير الحديد باسعار أقل للسوق المحلي والاسواق الأخرى . فيما أعرب مفوض الإستثمار عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذي قامت به اللجنة المكلفة ميدانيا من داخل المفوضية والذي يعد بداية موفقة لتطوير العمل الإستثماري. الجدير بالذكر هنالك مصانع أخرى تمت زيارتها كمصنع مجاهد حامد ا (للبلوك -محلج الأقطان-الزيوت) مخزن للجلود… ومعصرة للزيوت. واعلن المفوض عن ازالة كافة التحديات التي ادت الى توقف المصانع.

سكاي نيوز

وكاله سونا