اجازة خطة النفرة الزراعية للزكاة للموسم الحالي بولاية كسلا





اجاز مجلس امناء الزكاة بولاية كسلا في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة والي الولاية المكلف رئيس المجلس الاستاذ خوجلي حمد عبد الله ــ اجاز خطة مشروع النفرة الزراعية التي ستنفذ عبر ديوان الزكاة في عامها الثاني والتي تستهدف عدد(2000) اسرة فى (6) من محليات بالولاية (كسلا ـ ريفي كسلا ـ حلفا الجديدة ـ ود الحليو ـ ريفي اروما ـ القربة) باجمالي تكلفة بلغت 113 مليون جنيه فى مساحة (10) الاف فدان. واوضح امين الديوان مقرر المجلس الاستاذ مبارك علي عثمان ان المجلس امن على امكانية وضرورة اجراء بعض التعديلات في الخطة من حيث زيادة عدد المستفيدين والمساحات المستهدفة مشيرا إلى ان الديوان درجا سنويا على تنفيذ المشروع في كل موسم زراعي. وقال ان المشروع تم تقييمه للموسم السابق وحقق اثرا كبيرا وسط المستهدفين مبينا ان هطول الامطار مبكرا يشير إلى ان الموسم سيكون موسم خير وبركة. واضاف مبارك ان ولاية كسلا من إحدى الولايات التي تاثرت بالحرب الدائرة في الخرطوم وادت إلى نزوح اعداد كبيرة من الاسر إلى الولاية فاق عددها الــ(9) الاف اسرة تمت استضافت البعض منها مع اسر واخرين في مقار.

وامن مقرر المجلس على الدور الكبير والفاعل الذي سيضطلع به ديوان الزكاة تجاه هذه الاسر لتوفير احتياجاتها والتصدي لقضاياها بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ بالولاية. ونوه امين الديوان للاحداث المؤسفة التي تعرضت لها الامانة العامة للزكاة على مستوى المركز والاوضاع التي يعيشها الديوان مشيرا إلى ان هنالك(10) ولايات اصبحت خارج الخطة . واشاد امين الديوان برؤية مجلس الامناء الثاقبة تجاه مختلف القضايا وتعظيم دور الزكاة في المجتمع وبصفة خاصة مع تداعيات الاحداث بالبلاد.

من جانبه اكد الوالي اهمية وضرورة الاهتمام بمعاش الناس في ظل الاحداث الحالية. وقال ان الولاية استقبلت اسرا متعددة من الخرطوم تم توفيق اوضاعها عبر استضافتها مع اسر او دعمها عبر المبادرات المختلفة مشيدا بمجتمع الولاية تجاه استضافته للاسر الوافدة واستعداده لتقديم المساعدة مثمنا في ذات الوقت دور الديوان في هذا الجانب.

واشاد الوالي بنتائج مشروع النفرة الزراعية في عامها الاول واثرها على صغار المزارعين والمستهدفين. واعلن التزام حكومة الولاية بتوفير التقاوي للمزارعين. وكان اعضاء المجلس قد تداولوا حول عدد من القضايا ذات الاهمية والتي منها تداعيات الحرب على الولاية و ضرورة الاسراع في تنفيذ الخطة الزراعية والتاكيد على دور الديوان الواضح في كافة المجالات فضلا عن اهمية تفعيل دور اللجان القاعدية واحكام العلاقة بين المحليات والزكاة.

سكاي نيوز

وكاله سونا