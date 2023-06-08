والي كسلا يشيد بالمواقف الانسانية للمملكة العربية السعودية





اشاد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بجهود المملكة العربية السعودية ومواقفها تجاه اسودان فضلا عن المواقف الانسانية التي ظل يضطلع بها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ودعمه المتصل للولاية في عددا من المواقف. جاء ذلك لدى استقباله وفد المفوضية القومية للعون الانساني الذي يزور الولاية برئاسة الاستاذ حمد عبد الوهاب كمال مدير دائرة الطوارئ.

واوضح الوالي خلال اللقاء ان الاحداث الامنية التي تشهدها البلاد انعكست سلبا على احوال المواطنين خاصة ولاية الخرطوم إلى جانب امتداد اثارها على مختلف الولايات مشيرا إلى دور الولاية تجاه الاسر الوافدة إلى كسلا وما تم في شأن ترتيب اوضاعها عبر استضافتها. مبينا في ذات الوقت خلو الولاية من أي مظاهر لوجود معسكرات او مخيمات للوافدين. وتم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بوصول المساعدات الانسانية وتدشينها وآلية التوزيع المتبعة بلولاية حتى تكون التدخلات منسقة عبر جسم موحد لتغطية كل المستفيدين.و اوضح ان الغرض من الزيارة إلى كسلا تقديم المعونة المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الدفعة الأولى اضافة لمساعدات الطوارئ والتنمية . واوضح ان الدعم المقدم يغطي عدد(1000) اسرة وستتوالى الدعومات لتغطي كل الاسر مع المانحين والمحليين. واضاف “اننا في المفوضية الاتحادية درجنا في التعامل مباشرة مع مفوضية العون الانساني بالولاية تحت اشراف اللجنة العليا للطوارئ لمعرفة ارقام الحصر والقرارات والتدخلات التي تمت وابرز المشاكل حتى يتم توجيه الدعم لصالح خدمة المتاثرين الوافدين”. من جانبه قدم امين عام الحكومة المكلف الاستاذ عادل عثمان علوب رئيس اللجنة العليا للطوارئ تنويرا شاملا حول عمل اللجنة والتدخلات التي تمت ومتابعتها لكافة تفاصيل الحياة بالولاية من حيث توفير السلع الاساسية وسير الخدمات المقدمة فضلا عن الاوضاع الامنية مبينا ان عدد الاسر التي تم حصرها بلغ 9726 حتى الثامن من الشهر الجاري.

سكاي نيوز

وكاله سونا