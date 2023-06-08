تحوطات مبكرة لمواجهة مهددات الخريف بالدامر





وقف الاستاذ فضل الله عوض الكريم مدير وحدة الدامر الإدارية علي بداية العمل في فتح وتطهير مصارف مياه الامطار بشوارع مدينة الدامر في إطار تحوطات محلية الدامر لفصل الخريف وتسهيل عملية انسياب مياه الامطار والحد من الآثار السالبة للخريف.

و اكد استمرار العمل خلال الايام القادمة في فتح وتطهير مصارف ومجاري الامطار وعمل ردميات في الاماكن المنخفضة باحياء واسواق مدينة الدامر كما اكد علي ضرورة برامج التوعية المجتمعية لتوعية المواطنين بعدم رمي الاوساخ داخل مصارف الامطار ومنع التعديات علي المصارف وقال “اننا نعول كثيرا علي سواعد الشباب في تعزيز جهود المحلية الرامية لتلافي الآثار السالبة للخريف.”

سكاي نيوز

وكاله سونا