بادي يستمع لتنوير حول مقترحات لزيادة وتطوير الإيرادات بالإقليم





استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لتنوير حول مجمل القضايا المتعلقة بزيادة وترقية المواعين الإيرادية بالوزارات ذات الصلة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وزراء المالية والزراعة والبنى التحتية والتنمية العمرانية يرافقهم المهندس صديق فضل الله المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية والمهندس شبيلي يوسف بشير مدير الإدارة العامة للأراضي بالإقليم بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

و أوضح المدير العام للأراضي أن الجهد مصوب لإعداد المقترحات الخاصة بتطوير الإيرادات في مجال الأراضي السكنية والإستثمارية المتاحة دعماً للمواعين الإيرادية بالإقليم.

سكاي نيوز

وكاله سونا