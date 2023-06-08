تدابير لتدريب الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية بالنيل الازرق





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على التدابير الجارية لإنطلاقة مرحلة التدريب للدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية المنبثقة عن إتفاقية جوبا لسلام السودان بالإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة العميد الركن مأمون حماد الأمين عضو اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية على المستوى الإتحادي بحضور اللواء الركن شمس الدين موسى عبدالله قائد الفرقة الرابعة مشاة.

العميد الركن مأمون حماد أوضح أن لقاء الحاكم يجئ في إطار الجهود المبذولة لإنجاح عملية الترتيبات الأمنية في مسار المنطقتين , موضحاً أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها كيفية الإنتقال للمرحلة الثانية بعد تخريج الدفعة الأولى من منسوبي الترتيبات الأمنية . مشيراً الى أن اللقاء إستعرض القضايا ذات الصلة بالترتيبات الإدارية والتجهيزات والتحضيرات اللازمة لإنطلاقة تدريب الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية بمركز تدريب الديسة .

وأضاف أن قائد الفرقة أعلن إلتزامه بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإنطلاقة مرحلة التدريب , مضيفاً أن السيد الحاكم أكد دعمه للجهود التي تعكف عليها قيادة الفرقة الرابعة مشاة في سبيل تجهيز مركز التدريب لإستقبال الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية .

سكاي نيوز

وكاله سونا