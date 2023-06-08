المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية التركي





إستقبل السيد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ظهر اليوم بمكتبه بوزارة الخارجية بانقرة ، سعادة السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان .

تناول الجانبان مسار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وتطورات الاحداث في السودان . و أشاد وزير الخارجية التركي بالعلاقات المتطورة والمتميزة وحرص تركيا علي تمتينها في كافة المجالات ، كم أمّن الجانبان علي تعزيز التعاون المشترك لمساعدة السودان لإنهاء الأزمة الحالية وتطوير التعاون في ما بعد إنهاء الازمة ، ليشمل الدخول في شراكات لتحقيق إعادة التأهيل والإعمار لما دمرته الحرب ، و تُضمّن هذه الشراكة دول صديقة أخري . و أكد وزير الخارجية التركي وقوفهم مع الشرعية الممثلة في حكومة السودان والقوات المسلحة السودانية . الجدير بالذكر أنّ السيد السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص للسيد رئيس مجلس السيادة إجتمع قبيل لقاءه مع وزير الخارجية صباح اليوم ، بنائبه السيد براق أكجبار ، وتناول اللقاء جهود الحكومة السودانية من أجل إنهاء الأزمة الحالية ، كما بحث اللقاء موقف تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بين البلدين .

سكاي نيوز

وكاله سونا