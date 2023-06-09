نقل اطفال دار المايقوما للمقر البديل بمدني





إشراف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان وصل مساء أمس لولاية الجزيرة عدد (6) بصات على متنها 300‪ طفل هم مجموع اطفال دار المايقوما بالسجانة الذي تدور حوله المعارك مما حال دون وصول الكوادر العاملة في الدار وانقطاع التيار الكهربائي الذي ادي لوفاة عددا من الاطفال مما دفع والي الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية لايجاد مقر آمن لهم

وكان في استقبال الاطفال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني ومدير المتابعة بمكتب والي الخرطوم مصعب النعيم وممثلين عن الصليب الاحمر واليونسيف

واكد والي والي الخرطوم ان الترحيل تم عبر التنسيق المشترك مع والي الجزيرة لتجهيز الموقع واعداده بحيث يوفر سبل الاستقرار والراحة للأطفال فاقدي السند من واقع المسئولية الإنسانية تجاه هذه الشريحة

فيما اشاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني بكل الجهات التي ساهمت في ترحيل واستقرار الاطفال خاصة والي الجزيرة وسلطات ولايته والصليب الاحمر الذي أشرف على الترحيل واليونسيف مؤكدا ان الاطفال يتمتعون بصحة جيدة وسيتواصل العمل على استقرارهم

الإنتباهه