نقل اطفال دار المايقوما للمقر البديل بمدني
إشراف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان وصل مساء أمس لولاية الجزيرة عدد (6) بصات على متنها 300 طفل هم مجموع اطفال دار المايقوما بالسجانة الذي تدور حوله المعارك مما حال دون وصول الكوادر العاملة في الدار وانقطاع التيار الكهربائي الذي ادي لوفاة عددا من الاطفال مما دفع والي الخرطوم ووزارة التنمية الاجتماعية لايجاد مقر آمن لهم
وكان في استقبال الاطفال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني ومدير المتابعة بمكتب والي الخرطوم مصعب النعيم وممثلين عن الصليب الاحمر واليونسيف
واكد والي والي الخرطوم ان الترحيل تم عبر التنسيق المشترك مع والي الجزيرة لتجهيز الموقع واعداده بحيث يوفر سبل الاستقرار والراحة للأطفال فاقدي السند من واقع المسئولية الإنسانية تجاه هذه الشريحة
فيما اشاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني بكل الجهات التي ساهمت في ترحيل واستقرار الاطفال خاصة والي الجزيرة وسلطات ولايته والصليب الاحمر الذي أشرف على الترحيل واليونسيف مؤكدا ان الاطفال يتمتعون بصحة جيدة وسيتواصل العمل على استقرارهم
الإنتباهه
فوائد عسل النحل أعراض السكري فوائد الحجامة