شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية نضال النعيم تبهر الأسافير بإطلالة أنيقة خلال جولة سياحية لها بإيطاليا





نشرت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة لإحدى الإعلاميات السودانيات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحة صورة حديثة للإعلامية نضال النعيم التي تعمل بقناة الحدث الشهيرة.

نضال ظهرت خلال الصورة المتداولة وهي في كامل أناقتها خلال جولة سياحية قامت بها, واستغلت نضال إجازتها لتسافر لإيطاليا وفقاً لما أوردت الصفحة.

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