حادثة مؤسفة .. ممرض يدخن في مستشفى البشير!





في مشهد مألوف، يمارس ممرض عادة التدخين خلال تفقده عددا من المرضى داخل احد اقسام مستشفى البشير الحكومي.

وبحسب ما جاء فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الممرض يقوم باعطاء المرضى علاجاتهم وهو يمسك بسيجارته دون ادنى مسؤولية طبية تجاه المرضى الذين يعتصرون ألماً امامه.

مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات اعتبر سلوك الممرض سلوكا فرديا ولا يمثل الكادر الطبي المتفاني في عمله ليلًا نهارًا، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتأكد من صحة الفيديو واتخاذ اقصى العقوبات بحق الممرض والتي قد تصل حد تحويله للقضاء الأردني.

“صحيفة نيسان”