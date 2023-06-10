ضبط مليوني قطعة ألعاب نارية بالقاهرة





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات، عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و”البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.

“صحيفة اليوم السابع”