الإتحاد الإفريقي:يجب أن يكون الحل إفريقياً لإحلال السلام في السودان





تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

و تطرق الاتصال للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن وذلك لعدم وجود أليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات مليشيا الدعم السريع المتمردة وعدم إلتزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية.

وأكد رئيس الإتحاد الإفريقي على ضرورة أن يكون الحل إفريقياً لإحلال السلام في السودان.

وأضاف رئيس المجلس السيادي خلال الإتصال الهاتفي أن حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمانينة للشعب السوداني.

وأعرب البرهان عن شكره لرئيس الإتحاد الإفريقي علي اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته.

سكاي نيوز

وكاله سونا