الخرطوم تتطالب باحكام التنسيق لتمكين حاج الولاية من اداء الشعيرة





وقف والي ولاية الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على على تنفيذ التوجيهات الصادرة لامانة الحج والعمر بإستئناف اعمال موسم حج 1444ه‍ لحجاج ولاية الخرطوم حيث شدد الوالي على ضرورة متابعة تنفيذ الاجراءات الاستثنائية لتمكين كل الحجاج من اداء الفريضة واحكام التنسيق بين المجلس الأعلى للحج والعمرة الاتحادي وأمانة الحج بولاية الخرطوم. وكان الوالي قد اطلع على التقرير الذي قدمه أمين امانة الحج والعمرة على الحدقنو موضحا انه تم تفعيل خطط طوارئ والخط البديلة لمقابلة تغيرات الظروف بوضع مصفوفة ترتيبات هي تكملة اجراءات الحجاج حيث وصل عدد الحجاج 4254 وتم التواصل معهم في مقر اقامتهم داخل ولاية الخرطوم والولايات الاخري وحتى الذين خارج السودان بانتظار موافقة السلطات السعودية لاصدار تأشيرات لهم بصورة الجواز ليدخلوا الاراضي المقدسة من دول تواجدهم مباشرة.

اما التفويج الداخلي ووفقا لقرار السلطات اوضح مدير الحج فى تقريره بأن يكون السفر من مطار بورتسودان و سيكون التفويج حسب وجود الحجاج كالاتي : الموجودين في ولاية الخرطوم وهم اكثر من الف حاج سيتم تجميعهم عبر محاور المدن الكبري (منطقة ام درمان الكبري , بحري الكبري ، الخرطوم الكبري) ويتم التنسيق والتأكيد عبر امراء الافواج.

وفيما يتعلق بالحجاج الموجودين بالولايات الاخري تم تكليف امناء الحج بالولايات بتوفير عدد بصات اضافي لترحيلهم الي بورتسودان في افواج منتظمة بصحبة امراء الافواج اما حجاج الخارج سيصلون المملكة علي نفقتهم الخاصة ولاحقا بعد الحج وانتظام الانظمة المالية للبنوك سيتم استرداد قيمة تذكرة الطيران او الباخرة اما حجاج مصر هناك محاولات مع بعض شركات الطيران لنقلهم من القاهرة مباشرة وعددهم 115 حاج اما محور تفويج الخارج اتفقنا مع لجنة التفويج الاتحادية في اختيار توقيتات تفويج متأخرة لحجاج ولاية الخرطوم للظروف التي تمر بها الولاية في نهايات شهر ذوالقعده (26- 27- 29) وبالرغم تأخر التفويج لدينا عدد مقدر من الحجاج يزورون المدينة في الموسم الاول وهي ميزة كبيرة . واضاف الحدقنو انه بعد الاحداث وتعطيل الملاحة الجوية بمطار الخرطوم وحجز اغلب طائرات تاركو وبدر ذات السعات الكبيرة بمطار الخرطوم بالاضافة الي استبعاد شركات الطيران الاخري وعليه فان التفويج سيتم علي الشركتين المتبقيتين فقط (بدر – تاركو) وستعملان بطائرات صغيرة وذات سعات قليلة (تاركو 3طائرات – وبدر طائرتين ) ومقرر ان تنقلا مجتمعتين علي رحلتين يوميا ما يزيد عن الالف حاج ، بجانب زياده عبء التأمين علي الحاج الواحد بعد الاحداث من 5 دولار الي 250 دولار . فيما بدأت اجراءات التأشيرات بود مدني سيتم تطعيم الحجاج بالنسبة لحجاج ولاية الخرطوم الموزعين علي الولايات سيتم التطعيم مع حجاج الولاية المعنية اما الذين لم يغادروا الخرطوم والذين غادروا لولايات (دارفور الكبري وكردفان الكبري ) سيتم تطعيمهم في المنافذ (سواكن وبورتسودان) عند المغادرة .

وقال امين امانة الحج والعمرة على الحدقنو ان ابرز التحديات التي تواجههم الآن هي عدم وضوح الرؤية حول الحجاج الذين فقدوا جوازاتهم حيث لم توافق السلطات السعوية حتي الان رسميا علي دخولهم بوثائق اضطرارية بجانب المخاطر الامنية التي تكتنف تفويج الحجاج المغادرين من الخرطوم الي بورتسوران (اغلاق بعض الكباري والاضطرار للعبور عبر طرق طويلة بالاضافة لارتكازات التفتيش غير محددة الموقع

سكاي نيوز

وكاله سونا