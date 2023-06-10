الشمالية تستقبل القافلة الاولي من السلع الاستهلاكية والطبية





إستقبل والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم بحضور عدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية وعدد من العاملين في منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة ولفيف من القيادات والفعاليات والمواطنين إستقبل القافلة الأولي من السلع الاستهلاكية وبعض المحاليل الوريدية لمرضي الكلي والأدوية الخاصة بأصحاب الامراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة والتي وفرتها حكومة الولاية الشمالية بالتعاون والتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة من جمهورية مصر العربية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وأكد والي الولاية الشمالية في تصريح لـ(سونا) أن الدفعة الأولى من السلع الاستهلاكية والادوية التي وصلت للولاية اليوم تحتوي علي الف طن من السكر من جملة الكمية المستهدفة والبالغة ٢٠ الف طن والفين طن دقيق من جملة الكمية المستهدفة والبالغة ٢٠ ألف طن و٧٥ طن من الزيت من جملة ثلاث الاف طن فيما تقدر كمية العدس التي ستصل للولاية خلال الأيام القليلة القادمة ب٤ الاف طن فضلا عن المحاليل الوريدية لمرضي الكلي والأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة .

وأشار سيادته الي إستمرار جهود حكومة الولاية وتعاونها التام مع منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة في توفير السلع الاستراتيجية الضرورية لانسان الولاية وتخفيف حجم المعاناة عنه في ظل ظروف الحرب الدائرة الان بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع .

وأضاف أن كميات السلع الاستراتيجية الأساسية التي وصلت للولاية سيتم توزيعها للعاملين في مؤسسات الخدمة المدنية المختلفة بأقساط مريحة ولمدة ٣ أشهر كما سيتم توزيعها عبر منافذ البيع بجميع محليات الولاية وكذلك عبر مراكز البيع المباشر بواسطة التجار الذين تم إختيارهم مؤخرا.

وقال الوالي إن الولاية الشمالية تمثل الرئة الثانية والشريان بعد مدينة بورتسودان في إنسياب السلع الاستراتيجية عبر معبري أرقين واشكيت لكل ولايات البلاد للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عن الشرائح الضعيفة وإمتصاص آثار الحرب وحيا مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة وهي تخوض الان معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع وتطهير السودان من الاعداء والمتربصين بأمنه ووحدته وإستقرارا.

من جانبه أكد مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الامين أن اللجنة الامنية وعبر ألياتها وغرفها وتنسيقها الكامل مع الجهاز التنفيذي وضعت خطة أمنية محكمة لضمان وصول السلع الاستراتيجية لكل المستهدفين بالمحليات مشيرا إلى أن الولاية الشمالية ظلت تنعم بالامن والاستقرار والطمأنينة وتماسك قواتها النظامية.

الي ذلك أوضح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع أن المحلية ظلت في حالة تعاون وتنسيق وتناغم بين حكومة الولاية وشركة زادنا العالمية ومنظومة الصناعات الدفاعية لتوفير السلع الاستراتيجية وتخفيف حجم المعاناة عن المواطنين وإمتصاص آثار الحرب الدائرة بالبلاد مؤكدا أن المحلية شكلت العديد من اللجان بوحدات المحلية الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير لتهيئة مواقع تخزين السلع الواردة للمحلية ومراكز البيع المباشر .

من جانبه اكد ممثل منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة الاستاذ حسام الدين بشير خضر مواصلة الجهود والتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية والجانب المصري لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة من خلال القوافل التي بدأت تصل للولاية إعتبارا من اليوم وتتواصل خلال الفترة القادمة للولاية الشمالية وكافة ولايات البلاد الي حين إنجلاء هذه المحنة وعودة الحياة لطبيعتها وذلك لضبط الأسعار ومنع جشع التجار خاصة في ظل توقف المصانع المنتجة للمواد التموينية بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع بالخرطوم .

وإستعرض ممثل شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة العقيد الركن هشام الدين محمد المجهودات التي بذلت والاجتماعات التي عقدت بين حكومة الولاية واللجنة العليا لوضع رؤية لاستلام وتوزيع السلع الاستهلاكية المراد إستجلابها عبر شركة زادنا العالمية برئاسة وزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح لضمان إنسياب السلع الاستراتيجية للولاية الشمالية وكل ولايات السودان من جمهورية مصر العربية الي حين إنتهاء الازمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا