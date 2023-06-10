المجلس الاعلي للحج:بدء إصدار تأشيرات حجاج السودان من مقره ببورتسودان





وزير الشئون الدينية والاوقاف يعلن إكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لأعمال الحج بالسودان

شرع المجلس الأعلي للحج والعمرة في إصدار تأشيرات حجاج السودان لحج هذا العام ١٤٤٤ هجرية من مقر أمانة الحكومة بمدينة بورتسودان وذلك بعد استعادة وتفعيل نظام الحج الالكتروني كاملاً ..

وأفاد المهندس / أحمد مبارك أسحق أمين أمانة تقنية المعلومات والمسار الإلكتروني بالمجلس الأعلى للحـــــــــــــــج والعمــــــــــــــرة بأنهم قاموا بتفعيل أنظمة الحج الالكترونية كما كانت قبل ١٥ ابريل بعد جهود كبيرة رغم الصعوبات اللوجستية والتقنية.كما تم تفعيل حزم خدمات الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج وربط الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة العربية السعودية ببياناتهم واصدار التأشيرات لهم.. مؤكدا سير العمليات بصورة ممتازة حسب جداول التفويج المعدة مسبقا كما طمأن المجلس حجاج هذا العام الي اكتمال الأعمال لتفويج الحجاج في المواقيت المحددة لها .. ومن جهة أخرى أفاد رئيس البعثة الطبية للحج د. خليل محمد ابراهيم بأن القمسيون الطبي أكمل إجراءات تطعيم الحجاج في ولاياتهم بعد إتمام عمليات الكشف الطبي تمهيدا لتفويجهم بحراً وجواً الي الأراضي المقدسة

من جانبه أعلن الاستاذ عبد العاطي أحمد عباس وزير الشئون الدينية والاوقاف عن إكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لأعمال الحج بالسودان وأن أولى رحلات الحج عبر البحر ستنطلق بمشيئة الله يوم الثلاثاء 24 ذوالقعدة الموافق 13 يونيو 2023م كما أن أولى الرحلات عبر الطيران من مطار بورتسودان ستكون يوم الخميس 26 ذوالقعدة الموافق له 15 يونيو 2023م.

سكاي نيوز

وكاله سونا