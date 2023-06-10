32 دولة تشارك في “قضية الإبادة الجماعية” بأوكرانيا





أعلنت محكمة العدل الدولية أنها قبلت طلبات من 32 دولة عضوا في الأمم المتحدة للمشاركة في دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وقالت الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، في بيان نشرته، مساء الجمعة، إنها “قررت قبول طلبات المشاركة المقدمة من 32 دولة في القضية المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وإلى جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، فإن دولًا مثل المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا، هي أيضا من بين البلدان التي تم قبول طلبات مشاركتها، وفقا للبيان.

وطلبت المحكمة من الدول (لم تذكرها كلها) التي قبلت طلباتها بالمشاركة في القضية، تقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 5 يوليو/ تموز المقبل.

وقدمت أوكرانيا، في 26 فبراير/ شباط 2022، دعوى ضد روسيا بشأن “نزاع” حول تفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية عام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي 16 مارس/ آذار 2022، طالبت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف عملياتها العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 في أوكرانيا.

وفي 18 مارس 2022، رفضت موسكو أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين دميتري بيسكوف حينها: “لا يمكننا أن نولي أي اهتمام لهذا الحكم”.

وأضاف بيسكوف: “موسكو لا يمكن أن تتفق مع أمر المحكمة، ولن تأخذه بالحسبان”.

سكاي نيوز

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