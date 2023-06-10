مسؤول سوداني: إثيوبيا مستعدة للوساطة بين الجيش و”الدعم السريع”





قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، السبت، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أبدى استعداده لزيارة الخرطوم من أجل الوساطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك خلال لقاء عقار برئيس الوزراء الإثيوبي، في القصر الرئاسي بأديس أبابا، وفق بيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

وبحث اللقاء “الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان في ظل الأزمة الحالية” وفق البيان.

وأفاد البيان بأن “آبي أحمد أبدى تأثره البالغ بالوضع الإنساني الكارثي الذي يمر به السودانيون، واهتمامه البالغ بتفاصيل ومجريات الحرب الدائرة في العاصمة وبعض المدن السودانية”.

وخلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة “أبدى آبي أحمد رغبته في المساعدة أيا كان نوعها، واستعداده الكامل لزيارة الخرطوم مهما كلف الأمر، وذلك بغرض الجلوس مع الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين”.

وحتى الساعة 18:10 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإثيوبية تعليق حول الأمر.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة بمدينة جدة، مفاوضات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نجحت في الوصول لعدة هدن بين الجانبين أملا في الوصول إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

سكاي نيوز

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