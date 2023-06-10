مسؤول روسي يهدد بضرب دول أوروبية إذا شاركت في حرب أوكرانيا





حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، السبت، من شن ضربات ضد دول أوروبية في حال اصطفت قوات الناتو إلى جانب أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتعليقا على تصريحات الأمين العام السابق للناتو أندريه فوغ راسموسن، الذي قال إن بعض الدول الأعضاء في الحلف قد ترسل قوات إلى أوكرانيا بشكل فردي، تساءل ميدفيديف عما “إذا كان سيؤخذ برأي سكان هذه الدول في مثل تلك الخطوة”.

وتابع: “حسنًا، هل سألت سكان هذه البلدان من منهم يريد الحرب مع روسيا؟ هل يريدون حقا ضربات تفوق سرعة الصوت على أوروبا؟”، وفق ما نقلت مراسلة الأناضول.

وتساءل ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة 2008-2012، عن رأي الولايات المتحدة لأنه “سيؤثر عليهم أيضا”.

سكاي نيوز

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