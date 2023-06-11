زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب إفريقيا





ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، الأحد، جنوب إفريقيا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال بالقرب من جوهانسبرغ، وهز المباني في أكثر المقاطعات اكتظاظا بالسكان في جنوب إفريقيا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 2:38 صباحا (00:38 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) تحت السطح.

واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنغ، حيث تقع جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

سكاي نيوز

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