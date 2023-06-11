الولايات المتحدة توقع عقودا لإعادة ملء مخزوناتها من النفط





أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأحد، أنها وقعت على عقود لتوريد كميات من النفط الخام، لإعادة ملء محطات وآبار التخزين الاستراتيجية في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها وقعت عقوداً مع خمس شركات لتوريد ما مجموعه 3.1 ملايين برميل من النفط الخام، تسليم أغسطس/آب المقبل، بمتوسط 73 دولارا لسعر البرميل الواحد.

ومنذ مارس/آذار 2022، بدأت الولايات المتحدة ضخ أكثر من 200 مليون برميل من مخزوناتها النفطية في الأسواق المحلية، في محاولة لخفض أسعار المشتقات، التي قفزت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة، لا تتجاوز المخزونات الاستراتيجية حاليا، مستوى 280 مليون برميل، مقارنة مع قرابة 490 مليون برميل قبل الحرب في شرق أوروبا.

ومن شأن هذا القرار، أن يرفع أسعار النفط قليلا، لأنه سيزيد من الطلب، في وقت بدأ موسم العطلات والقيادة في الولايات المتحدة، والذي يشهد عادة ارتفاعا في أسعار المشتقات.

والولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 12 مليون برميل، وأكبر مستهلك له، بمتوسط يومي 17 مليون برميل.

سكاي نيوز

الأناضول