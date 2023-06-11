محرز ونهائي الأبطال.. من الفرصة المهدورة في 2021 إلى مقاعد البدلاء أمام الإنتر





انضم الجزائري رياض محرز إلى قائمة النجوم العرب الذين توجوا بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتصار فريقه مانشستر سيتي على إنتر ميلانو الإيطالي 1-0، في النهائي الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية، السبت، وهو اللقب الأول للفريق الإنكليزي.

وعوّض محرز فشل فريقه في نهائي 2021، عندما خسر أمام تشلسي بنتيجة 1-0 وضاع اللقب منه رغم أن مانشستر سيتي كان مرشحاً للحصول على اللقب، وفي موقف أفضل من “البلوز”، والقاسم المشترك بين المباراتين أن محرز تلقى صدمتين في كل نهائي.

فرصة مهدورة

كان رياض محرز قادراً على قلب الطاولة على تشلسي في نهائي 2021، عندما توفرت له فرصة التعديل في الوقت البديل، لكن كرته مرّت بجانب مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، وضاعت معها فرصة التعديل، وهي لقطة ظلّت عالقة في أذهان مشجعي فريقه، ومحرز نفسه قد لا يكون نجح في تجاوز ذلك المشهد الصادم.

احتياطي أمام الإنتر

خلال نهائي 2023 أمام إنتر ميلانو، لم يتمتع محرز بفرصة المشاركة فقد تركه المدرب بيب غوارديولا بديلا، ورغم أن إصابة كيفين دي بروين كان من شأنها أن تمنحه فرصة المشاركة في اللقاء، إلا أن المدرب الإسباني اختار عدم القيام بتعديلات، حيث قام طوال المواجهة بتغييرين فقط، وبالتالي لم يظهر اللاعب الجزائري في اللقاء النهائي رغم أن دخوله كان سيعطي فريقه دفعاً قوياً.

نهاية موسم صعبة

ما حصل في النهائي أمام الإنتر، لم يكن مفاجئاً بشكل كبير، ذلك أن محرز خرج من حسابات مدربه في مباريات الأبطال الحاسمة، فقد كان بديلا في مباراتي ربع النهائي أمام بايرن ميونخ ذهابا وإيابا، كما أنه لم يعتمد عليه في لقاء الذهاب أمام ريال مدريد الإسباني، رغم أنه لم يقم بأي تبديل طوال اللقاء، وفي موعد الإياب اعتمد عليه في نهاية اللقاء بعد أن حُسمت النتيجة.

ومن مجموع 13 مباراة لعبها فريقه هذا الموسم في الأبطال، فإن محرز شارك في 9 مباريات منها 6 مباريات ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، كما أنه في 3 مباريات فقط خاض تسعين دقيقة دون أن يجري استبداله، وقد سجل 3 أهداف فقط، منها هدف وحيد في النصف الثاني من المسابقة، ما يعني أن هذه النسخة لم تكن موفقة على الصعيد الفردي للنجم الجزائري، خاصة وأنه لم يشارك في نهائي كأس الاتحاد منذ قرابة الأسبوع أمام مانشستر يونايتد.

سكاي نيوز

العربي الجديد