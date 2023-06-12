الإمدادات الطبية بشمال كردفان:الموقف الدوائى بالولاية مطمئن





اكد دكتور موسى الجبورى مدير الصندوق القومى للامدادات الطبية بولاية شمال كردفان ان موقف الامداد الدوائى بالولاية مطمئن.

واوضح الجبورى فى تصريح له ان الولاية بها عدد مقدر من الوافدين من الولايات الأخرى يتلقون الخدمة الدوائية بالولاية.

وفيما يتعلق بالادوية المنقذة للحياة ابان الجبورى ان هنالك مخزون مقدر منها تكفى لمدة شهر.

وكشف دكتور موسى الجبورى ان هناك كمية من الادوية المخصصة لولاية شمال كردفان وصلت إلى ولاية النيل الابيض تم وصول جزء منها لمحلية ام روابة وتم توزيع جزء منها للمناطق الشرقية.

وقال الجبورى ان التحدى الذى يواجه التخزين يتمثل فى انقطاع الكهرباء نسبة لوجود بعض الادوية والامصال التى تحتاج إلى تخزين فى درجة معينة من البرودة.

سكاي نيوز

وكاله سونا