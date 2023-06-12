الوقوف على ترتيبات انشاء مصنع للجوازات بمدينة بورتسودان





التقي والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج احمد بمكتبه أمس بمساعد المدير العام للشئون المالية الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم بحضور مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي. وتناول الإجتماع الجهود المتصلة والترتيبات التي تمت لإنشاء مصنع للجواز الإلكتروني بولاية البحر الأحمر. ،

واوضح مساعد المدير العام للشئون المالية الفريق شرطة عبدالمنعم التحديات التي تواجه إنشاء مصنع للجواز الإلكتروني تم سداد تكلفة المصنع و شحنه ووصوله للسودان.

و بحث اللقاء تحديد مبني المغتربين بحي ترانسيت للجواز الإلكتروني ، من جانبه إلتزم الوالي المكلف بتجهيز المبني وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل المصنع ببورتسودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا