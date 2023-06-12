الصحة بشمال كردفان:الوقوف على سير العمل بمستشفى الطوارئ والاصابات





قام المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بشمال كردفان دكتور الفاتح عبدالرحمن بزيارة لبعض المرافق الصحية بمدينة الابيض حيث وقف علي سير العمل بمركز الجميح لغسيل الكلى ومستشفى الطوارئ والاصابات متفقدا اقسام الطوارئ واطمئن على سير الخدمة والمخزون من الدواء والمحاليل كما وقف سيادته على سير العمل بمركز الجميح.

واستمع المدير العام لوزارة الصحة إلى تنوير حول سير العمل والخدمات التى تقدم للمرضى،واكد المدير العام لوزارة الصحة ان الزيارة لهذه المرافق تأتي بهدف الوقوف على الوضع الراهن إلى جانب الخدمات التى تقدم لافتا الى استمرار الخدمات بصورة طيبة مع توفير المعينات.

وأشار الى مجهودات حكومة الولاية فى توفير خدمات الكهرباء والمياه بمركز الجميح والطوارئ والاصابات فى ظل انقطاع الكهرباء والمياه بمدينة الابيض كاشفا عن وصول خمسة الاف غسلة لمركز الجميح قريبا.

واشاد بحضور الكوادر الطبية في ظل الظروف التى تعيشها الولاية واعدا بتذليل كافة المعوقات التى تواجه سير العمل.

سكاي نيوز

وكاله سونا