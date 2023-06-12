كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”





أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، أن كندا وهولندا تقدمتا بشكوى أمامها ضد النظام السوري على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بجرائم نظام بشار الأسد في سورية.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن هولندا وكندا اتهمتا النظام السوري بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية”، بما فيها “استخدام أسلحة كيميائية”.

وأضافت المحكمة أن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن “سورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 (بداية الثورة السورية) على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ويسعى البلدان إلى تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.

وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام نظام الأسد للتعذيب في سورية.

وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.

سكاي نيوز

العربي الجديد